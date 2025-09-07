'Totó' mata jovem a facadas no Centro de Campo Grande

Ismael Eliel Rodrigues de Souza de 22 anos morreu ao ser esfaqueado por um rapaz identificado como ‘Totó’ durante a madrugada deste domingo (7), no cruzamento da Rua 14 de Julho com a Rua Maracaju, na região central de Campo Grande.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada por volta da 1h35 da madrugada para atender um caso de lesão corporal por ferimento de arma branca. Ao chegar no endereço indicado, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) havia acabado de constatar o óbito da vítima.

Após o isolamento da área, a companheira do rapaz compareceu ao local passando o nome do possível suspeito do crime. Uma testemunha confirmou as autoridades que ‘Totó’ teria matado Ismael, detalhando ainda que a motivação seria uma dívida relacionada a entorpecentes.

Enquanto os militares aguardavam a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica, alguns jovens que estavam na região aproveitando a noitada começaram a violar a cena do assassinato. Durante a ação, eles arremessando garrafas, pedras e outros objetos contra a guarnição e as viaturas. Por conta disso, os policiais precisaram efetuar disparos de bala de borracha para acabar com a injusta agressão.

Após os trabalhos realizados no local, o caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

