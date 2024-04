Touro mata homem e deixa mulher ferida durante ataque em fazenda

Armindo Pereira, de 65 anos, morreu e sua esposa, de 63, ficou ferida depois de serem atacados por um touro na zona rural em Chapecó (SC), a 550 km da capital catarinense, Florianópolis.

A mulher foi encontrada por vizinhos caída no pasto ao lado de seu marido por volta das 20h dessa sexta-feira (5). Ela precisou ser levada ao hospital para tratar de seus ferimentos, mas tinha apenas escoriações leves e não precisou de internação.

Ela estava confusa e não conseguiu relatar aos bombeiros como havia ocorrido o ataque. Conforme familiares, por volta de 17h a esposa percebeu que o marido estava demorando para retornar para casa. A mulher então resolveu procurá-lo na propriedade, encontrando o companheiro caído e sem os sinais vitais. No mesmo instante, a idosa foi surpreendida e atacada pelo animal.

Além do socorro, equipes da Polícia Militar e Rodoviária Federal receberam solicitação para apoiar no atendimento da ocorrência, tendo em vista que o touro ainda estaria no local oferecendo risco aos envolvidos. Equipes da Polícia Científica também foram acionadas, para fazer as investigações a respeito do caso.

