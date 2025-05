Trabalhador cai de caminhão de lixo e precisa ser socorrido em Corumbá

Um trabalhador, de 24 anos, ficou ferido e precisou ser socorrido após cair do estribo traseiro do caminhão de coleta de lixo. O caso aconteceu enquanto o veículo passava pela Rua Oriental, no bairro Maria Leite, em Corumbá, durante a noite de sábado (10).

Conforme as informações do 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou o rapaz estava deitado de costas, porém consciente e orientado. Ele reclamou estar sentindo dores na regão lombar e na coluna cervical.

Depois de receber os primeiros socorros, onde foi constatado que seus sinais vitais estavam estáveis, ele foi encaminhado para o Pronto-Socorro da cidade, onde recebeu atendimento médico especializado.

