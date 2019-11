Trabalhador cai em silo e morre soterrado por grãos

André Barbosa Campos, 27 anos, funcionário de uma cooperativa agrícola, morreu na tarde dessa segunda-feira (18) após ser soterrado por grãos de milho, em Itaquiraí.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, um colega de trabalho relatou à polícia que estava dentro do silo com André, quando a vítima se movimentou sobre os grãos sem a corda de segurança e acabou afundando.

Segundo a ocorrência, André morreu no local antes mesmo de ser socorrido.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí.

Deixe seu Comentário

Leia Também