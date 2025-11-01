Trabalhador de 81 anos morre após cair em poço na zona rural de Anastácio

Um idoso de 81 anos morreu na tarde desta sexta-feira (31) após cair dentro de um poço em uma propriedade rural conhecida como Chácara do Manezão, localizada em Anastácio.

De acordo com o registro policial, o homem realizava trabalhos de manutenção no poço quando, por razões ainda não esclarecidas, acabou caindo. Colegas que também atuavam no local ouviram um barulho e, ao verificarem o que havia acontecido, encontraram o idoso dentro da estrutura.

Ele foi rapidamente retirado, mas já estava sem vida. As equipes da Perícia Criminal, da delegada de plantão e do SIG (Setor de Investigações Gerais) foram chamadas e confirmaram o óbito no local.

A Polícia Civil de Anastácio informou que não há indícios de crime, e o caso foi registrado como morte por causa indeterminada. As circunstâncias exatas do acidente serão investigadas.

