Polícia

Trabalhador de 81 anos morre após cair em poço na zona rural de Anastácio

Ele chegou a ser retirado do local por colegas, mas já estava sem sinais vitais

01 novembro 2025 - 12h31Brenda Assis
Delegacia de Polícia Civil de AnastácioDelegacia de Polícia Civil de Anastácio   (Ronald Regis / O Pantaneiro)

Um idoso de 81 anos morreu na tarde desta sexta-feira (31) após cair dentro de um poço em uma propriedade rural conhecida como Chácara do Manezão, localizada em Anastácio.

De acordo com o registro policial, o homem realizava trabalhos de manutenção no poço quando, por razões ainda não esclarecidas, acabou caindo. Colegas que também atuavam no local ouviram um barulho e, ao verificarem o que havia acontecido, encontraram o idoso dentro da estrutura.

Ele foi rapidamente retirado, mas já estava sem vida. As equipes da Perícia Criminal, da delegada de plantão e do SIG (Setor de Investigações Gerais) foram chamadas e confirmaram o óbito no local.

A Polícia Civil de Anastácio informou que não há indícios de crime, e o caso foi registrado como morte por causa indeterminada. As circunstâncias exatas do acidente serão investigadas.

