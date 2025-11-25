Menu
Polícia

Trabalhador de Chapadão do Sul morre ao passar mal enquanto dirigia pela MS-306

José trabalhava na empresa de transporte de trabalhadores e morava na cidade desde 2013

25 novembro 2025 - 14h43Brenda Assis
José Valtemir Timóteo, de 54 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (24) após sofrer um mal súbito enquanto dirigia pela rodovia MS-306, em Chapadão do Sul.

Segundo o Chapadense News, José seguia pela via quando passou mal, perdeu o controle da direção e o veículo saiu da pista, parando às margens da rodovia. Socorristas foram acionados, mas, ao chegarem ao local, encontraram o motorista já sem vida.

José trabalhava na empresa de transporte de trabalhadores e morava em Chapadão do Sul desde 2013. Na região, era conhecido por ser trabalhador, respeitado e muito querido. De acordo com pessoas próximas, ele também era um pai dedicado.

O motorista deixa filhos, um neto e a esposa. O corpo está sendo transladado para Alagoas, estado de origem da família. A previsão é de que o corpo chegue na quarta-feira (26), quando ocorrerão o velório e o sepultamento.

