Trabalhador de MS é assassinado durante colheita de maçã no Rio Grande do Sul

Jackson Brites, um indígena de 22 anos, foi assassinado em Vacaria, cidade localizada no interior do Rio Grande do Sul. Morador de um aldeia de Paranhos, no Sul do Estado, ele havia ido para a cidade trabalhar na colheita de maçãs que acontece esta época do ano na região. O crime ocorreu no dia 5 de fevereiro.

De acordo com o portal do jornal Zero Hora, o crime teria acontecido no pomar que ele trabalhava, porém, o corpo foi encontrado apenas um dia depois por alguns funcionários do local. Dois suspeitos, também moradores de Mato Grosso do Sul, foram presos.

O delegado Anderson Silveira de Lima, disse que os suspeitos e a vítima foram vistos saindo na tarde de domingo e ele trabalha com a hipótese de desavenças antigas, ainda do período que viviam na aldeia.

Ainda de acordo com o Zero Hora, Brites foi morto com golpes na cabeça e no alojamento dos suspeitos, foram encontradas roupas sujas de sangue.

