Trabalhador de MS morre afogado em rio de GoiÃ¡s durante passeio

Um trabalhador, da cidade de Chapadão do Sul, morreu ao se afogar o rio localizado na divisa com a cidade de Chapadão do Céu (GO), durante a tarde de domingo (24). O corpo dele foi resgatado pelas equipes do Corpo de Bombeiros da cidade vizinha.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Chapadense News, era por volta de 16h do domingo quando as equipes de salvamento do Corpo de Bombeiros de MS foram acionadas para ir até o local.

Porém, até a chegada da equipe e por se tratar de um afogamento ocorrido no estado vizinho, os militares da cidade de Chapadão do Céu ficaram responsáveis por atender a ocorrência.

Ainda segundo o site, a área é muito procurada por famílias durante os finais de semana e feriados, uma vez que o ponto é usado para pesca e lazer. Porém, apesar da beleza e das cachoeiras, as àguas podem ter mais de 9 metros de profundidade em alguns pontos.

Por conta disso, é recomendado que para entrar na àgua é preciso ter preparo e uma certa experiência com natação.

Como o resgate foi feito por mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Goiás, não foram fornecidos mais detalhes desta operação, como o nome do trabalhar.

