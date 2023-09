Trabalhador desaparece após receber e sair para beber com o sobrinho em Iguatemi

Trabalhador rural, de 41 anos, desapareceu após receber e ir para um bar durante a noite de sábado (2), na Vila Operária, em Iguatemi. Ele estaria acompanhado do sobrinho.

Segundo o boletim de ocorrência, a irmã do homem procurou a Polícia Civil pois desde as 22h de sábado ele não dava notícias. Em seu relato, ela declarou que o trabalhador saiu da casa da mãe com o sobrinho por volta das 19h.

Em determinado momento, os dois estariam em um bar, localizado na MS-295, acompanhados de mais três pessoas. A dona do estabelecimento contou que durante a ‘noitada’, os quatro passaram a pedir dinheiro para o homem.

A irmã do trabalhador destacou as equipes policiais que após prestar os serviços em uma fazenda, ele teria recebido R$ 2 mil como pagamento.

Desde a noite de sábado, ele não é mais visto e não deu mais notícias. Depois do registro policial de desaparecimento, o caso está sendo investigado pelas autoridades locais.

