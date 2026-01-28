Menu
Trabalhador é assassinado dentro de retroescavadeira em Ponta Porã

O caso aconteceu na manhã de hoje

28 janeiro 2026 - 14h24Brenda Assis

Um homem ainda não identificado foi executado a tiros na manhã desta quarta-feira (28) na Rua João Ponce, na região do Grande Marambaia, em Ponta Porã. 

A vítima trabalhava como operador de retroescavadeira e morreu dentro do próprio veículo durante o ataque. De acordo com informações iniciais, o homem estava em seu último dia de trabalho e prestava serviço para uma empresa terceirizada da Sanesul. Testemunhas relataram que dois suspeitos se aproximaram do local em uma motocicleta e efetuaram vários disparos. Após o crime, a dupla fugiu e ainda não foi localizada.

Equipes das forças de segurança devem ser acionadas para investigar o caso. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e o corpo permanece no local aguardando os procedimentos legais.

Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima, nem sobre a motivação do homicídio. As circunstâncias do crime seguem desconhecidas.

A reportagem acompanha o caso e aguarda novas informações das autoridades.

 

