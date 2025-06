Trabalhador é esfaqueado após discussão com funcionário de fazenda em Maracaju

Homem, de 51 anos, foi esfaqueado na região do abdômen após uma discussão com um funcionário de uma fazenda, na noite desta quinta-feira (19), em Maracaju - a 158 quilômetros. Ele precisou ser transferido para Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava trabalhando e em determinado momento começou uma discussão com o suspeito, por motivos ainda não esclarecidos.

Durante o bate-boca, o suspeito que estava com uma faca desferiu um golpe na região do abdômen da vítima e fugiu do local.

A vítima foi socorrida e encaminhada para um hospital da cidade, porém, devido à gravidade do ferimento, foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande.

A Polícia Militar esteve no hospital e coletou algumas informações e registrou a ocorrência na delegacia de plantão.

O caso é tratado como homicídio simples na forma tentada.

