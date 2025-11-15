Trabalhador é morto com 40 facadas em Laguna Carapã

Um homem identificado como Luiz Davi Gonçalves Espíndola, morador de Aral Moreira, foi assassinado na manhã deste sábado (15) enquanto trabalhava em Laguna Carapã.

Conforme informações iniciais repassadas pelo jornalista Cido Costa, da Folha de Dourados, vítima natural de Aral Moreira foi atingida por cerca de 40 facadas.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do homicídio e buscar a motivação do ataque. Autoridades locais trabalham para identificar o responsável e esclarecer o caso

