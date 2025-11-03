Trabalhador é socorrido de barco após ser esfaqueado em fazenda do Pantanal

Um trabalhador rural, de 44 anos, foi esfaqueado na noite de domingo (2) durante uma briga com outro funcionário em uma fazenda no Pantanal do Paiaguás, em Mato Grosso do Sul.

O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros, por meio de uma embarcação que partiu da Base Avançada Amolar, a cerca de 180 km de Corumbá pelo Rio Paraguai. A operação aconteceu à noite, sendo considerada difícil por conta da navegação na região alagada.

Durante o trajeto, a vítima permaneceu consciente e recebeu atendimento inicial a bordo da embarcação. Ele foi levado ao Porto Geral por volta das 2h da madrugada, onde uma unidade terrestre dos bombeiros o encaminhou ao Pronto-Socorro de Corumbá.

Ele foi atingido por quatro golpes, sendo dois nas costas, um no braço esquerdo e outro na cabeça.

Não foram divulgados detalhes sobre a motivação e se o suspeito foi preso. A polícia investiga o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também