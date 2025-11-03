Menu
Menu Busca terça, 04 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Trabalhador é socorrido de barco após ser esfaqueado em fazenda do Pantanal

A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e levada para cidade de Corumbá

03 novembro 2025 - 18h11Brenda Assis
Ilustrativa Ilustrativa   (Foto: Divulgação / Processo)

Um trabalhador rural, de 44 anos, foi esfaqueado na noite de domingo (2) durante uma briga com outro funcionário em uma fazenda no Pantanal do Paiaguás, em Mato Grosso do Sul. 

O resgate foi feito pelo Corpo de Bombeiros, por meio de uma embarcação que partiu da Base Avançada Amolar, a cerca de 180 km de Corumbá pelo Rio Paraguai. A operação aconteceu à noite, sendo considerada difícil por conta da navegação na região alagada.

Durante o trajeto, a vítima permaneceu consciente e recebeu atendimento inicial a bordo da embarcação. Ele foi levado ao Porto Geral por volta das 2h da madrugada, onde uma unidade terrestre dos bombeiros o encaminhou ao Pronto-Socorro de Corumbá.

Ele foi atingido por quatro golpes, sendo dois nas costas, um no braço esquerdo e outro na cabeça.

Não foram divulgados detalhes sobre a motivação e se o suspeito foi preso. A polícia investiga o caso.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegacia onde o caso foi registrado, em Bataguassu
Polícia
Homem é preso em Bataguassu por ameaças à ex-esposa
O acidente aconteceu na manhã de hoje em Ivinhema
Polícia
Acidente entre caminhonete e carreta deixa uma pessoa morta em Ivinhema
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher é esfaqueada durante briga pelo 'alecrim dourado' no Centenário
Polícia Militar esteve no local dos fatos
Polícia
Adolescente é estuprado por colegas de trabalho durante festa em Nova Alvorada do Sul
Vítima foi levada ao CRS Coophavila
Polícia
Homem procura atendimento no CRS Coophavila e morre com suspeita de covid
Depac Dourados
Polícia
Adolescente bate na mãe após perder chinelo dentro de casa em Dourados
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Três são esfaqueados durante briga por celular em boca de fumo do Los Angeles
Criança de Campo Grande é asfixiada até a morte e enterrada em cova rasa pelo pai
Polícia
Criança de Campo Grande é asfixiada até a morte e enterrada em cova rasa pelo pai
Viatura polícia legislativa (8 de jan/2023) -
Polícia
Com resolução da Câmara aprovada, Polícia Legislativa ganha novos poderes; veja
Fotos dos mortos na frente do IML
Polícia
Polícia divulga perfis dos mortos em operação no RJ; 17 não tinham histórico criminal

Mais Lidas

Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã