Polícia

Trabalhador fica gravemente ferido após suposto ataque de onça no Pantanal

Ele estaria na propriedade quando foi surpreendido pelo animal

05 outubro 2025 - 14h11

Homem, de 28 anos, precisou ser socorrido após ser atacado por uma onça-pintada na tarde deste sábado (4), na região da Fazenda Milagre, próxima à Colônia do Bracinho, no Pantanal corumbaense.

Conforme as informações iniciais, a vítima estava na propriedade quando foi surpreendida pelo animal por volta das 17h. Por conta do ataque, ele onça-pintada na tarde deste sábado (4), na região da Fazenda Milagre, próxima à Colônia do Bracinho, no Pantanal corumbaense.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, realizando os primeiros atendimentos e socorrendo a vítima, que foi encaminhada para uma unidade de saúde da região.

Por meio de nota, a PMA (Polícia Militar Ambiental) detalhou na manhã deste domingo (5) que não foi acionada para atender qualquer ataque ocorrido na região.

“Até o momento, a corporação não recebeu nenhuma comunicação oficial sobre o fato e, por essa razão, não dispõe de informações adicionais acerca da dinâmica do suposto evento ou do estado de saúde da vítima.

A Polícia Militar Ambiental reforça que permanece à disposição para atuar em situações que envolvam fauna silvestre, sempre que acionada pelos canais oficiais de emergência.”

