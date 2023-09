Trabalhador fica inconsciente após encostar em fio de alta tensão

Um trabalhador, que não teve o nome divulgado, foi socorrido desacordado após encostar em um fio de alta tensão na rua Elmano Soares, região central de Três Lagoas. Ele estava pintando a fachada de uma loja quando o acidente aconteceu.

Conforme as informações iniciais, o pintor usava um rolo preso a um cabo de metal. Em determinado momento, o objeto acabou encostando na fiação. A vítima recebeu uma descarga elétrica por todo seu corpo causando queimaduras internas e externas.

Por conta do choque ele ficou desacordado por alguns minutos. Populares que viram a cena acionaram as equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Eles estavam com medo de que o trabalhador estivesse sem vida, já que não acordava.

O homem recebeu os primeiros socorros ainda no local, sendo encaminhado posteriormente para o hospital da cidade, já acordado e estável.

