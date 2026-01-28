Menu
Polícia

Trabalhador furta cerveja do local em que trabalha e acaba preso em Corumbá

As caixas estavam escondidas na sua casa

28 janeiro 2026 - 18h11Brenda Assis

Um homem de 31 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (26) suspeito de furtar bebidas de um estabelecimento comercial localizado na Rua Santa Catarina, no bairro Popular Nova, em Corumbá.

Segundo as informações divulgadas pela Polícia Militar, o responsável pelo local, de 41 anos, acionou a equipe após flagrar, por meio das câmeras de segurança, o furto das bebidas. Conforme o relato, o suspeito era funcionário do próprio estabelecimento.

Os policiais abordaram o homem, que confessou o crime e informou que os produtos estavam guardados em sua residência, nas proximidades. No local indicado, a equipe encontrou seis caixas de cerveja em lata, com 15 unidades cada, e duas caixas de refrigerante em lata, com seis unidades cada, totalizando 102 latas.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, junto com o material recuperado. O caso foi registrado como furto qualificado e será investigado.

