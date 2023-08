Trabalhador morre 21 dias depois de cair de 5 metros de altura em obra

Douglas Paz De Souza, de 44 anos, morreu após cair de 5 metros de altura enquanto estava trabalhando em uma obra na manhã desta sexta-feira (18), em Três Lagoas. O acidente teria acontecido no dia 27 de junho deste ano.

Conforme o boletim de ocorrência, depois de cair a vítima foi socorrida até o Hospital Auxiliadora, aonde chegou consciente e orientado, porém apresentava queixas de cefaléia, diplopia e náuseas. Com o temo, acabou tendo evolução do quadro clinico, levando Douglas a ser intubado.

No tempo em que esteve internado, passou por diversos procedimentos médicos, como cirurgias e exames. Por conta do agravamento do quadro, Douglas teve cada vez mais complicações, desenvolvendo insuficiência renal, pneumonia bacteriana e trombose.

Hoje, no vigésimo primeiro dia de pós-operatório da primeira cirurgia, o homem acabou não resistindo e faleceu.

Ainda segundo a ocorrência, a empresa não fornecia os equipamentos de segurança necessários para os funcionários. O caso foi registrado como morte a esclarecer, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município.

