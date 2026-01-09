Trabalhador morre ao cair de escada enquanto instalava ar-condicionado em Dourados

Marcos Felipe Fazan Avelinio, de 23 anos, morreu ao cair de uma altura de quatro metros enquanto trabalhava na instalação de um ar-condicionado, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, na manhã desta sexta-feira, dia 9.

O trabalhador estava sem nenhum equipamento de proteção individual no momento da fatalidade e o serviço estava na fase de entrega.

Segundo informações do site Ligado na Notícia, a principal possibilidade é que Marcos estava subindo em uma escada e ao se desequilibrar, caiu e bateu a cabeça.

Marcos estava trabalhando para uma empresa de serviço de instalação de ar-condicionado.

Ainda segundo o site local, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado e tentou reanimá-lo, mas não obteve êxito devido ao ferimento e ao traumatismo craniano na vítima.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos.

