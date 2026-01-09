Menu
Menu Busca sexta, 09 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Polícia

Trabalhador morre ao cair de escada enquanto instalava ar-condicionado em Dourados

Ele estava sem nenhum equipamento de proteção individual

09 janeiro 2026 - 17h37Luiz Vinicius
Trabalhador de uma altura de quatro metrosTrabalhador de uma altura de quatro metros   (Leandro Holsbach)

Marcos Felipe Fazan Avelinio, de 23 anos, morreu ao cair de uma altura de quatro metros enquanto trabalhava na instalação de um ar-condicionado, em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande, na manhã desta sexta-feira, dia 9.

O trabalhador estava sem nenhum equipamento de proteção individual no momento da fatalidade e o serviço estava na fase de entrega.

Segundo informações do site Ligado na Notícia, a principal possibilidade é que Marcos estava subindo em uma escada e ao se desequilibrar, caiu e bateu a cabeça.

Marcos estava trabalhando para uma empresa de serviço de instalação de ar-condicionado.

Ainda segundo o site local, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionado e tentou reanimá-lo, mas não obteve êxito devido ao ferimento e ao traumatismo craniano na vítima.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
VÍDEO: Motociclista causa temor ao abusar de criança no Coronel Antonino
Viatura da delegacia GARRAS -
Justiça
'Paz social' é citada por juíza ao negar liberdade a policial do Garras preso com propina
Produtos apreendidos valiam R$ 655 mil
Polícia
Com iPhones e canetas emagrecedoras contrabandeados, casal é preso em Ponta Porã
Idoso foi morto pelo indivíduo e teve a caminhonete roubada
Polícia
Fazendeiro é morto, tem caminhonete roubada e suspeito é preso em Miranda
Pets vítimas de envenenamento -
Interior
Continua a matança de cães e gatos com veneno no distrito Porto Vilma, em Deodápolis
Polícia Militar esteve na unidade de saúde
Polícia
Morador de rua é espancado após supostamente 'mexer' com mulher casada na Capital
Douglas morreu a tiros no Nova Lima
Polícia
Suspeito de matar filho de policial no Nova Lima é preso quatro meses após crime
O indivíduo foi preso e levado para a delegacia
Polícia
Com duas crianças na garupa, jovem 'chapado' tenta fugir da GCM, mas é capturado
Vítima foi atendida pelo Samu
Polícia
Jovem é esfaqueado enquanto dormia na casa da namorada em Ponta Porã
Suspeito foi preso em flagrante
Polícia
Homem usa 'conversa fiada' para atrair mulher e tentar estuprá-la em Três Lagoas

Mais Lidas

Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Jonas de Paula
Política
Comissão provisória do PSDB é oficializada em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/01/2026
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/01/2026