Trabalhador morre ao cair em um maquinário de silo em Itaporã

Celso Rubens de Oliveira, de 49 anos, morreu durante o serviço na tarde de quarta-feira (22), na fazenda São Bento, em Itaporã.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, ele estava fazendo a limpeza de um silo quando acabou caindo sobre a rosca elétrica do depósito e foi sugado pelo maquinário.

O Corpo de Bombeiros da região chegou a ir até o local, mas quando chegaram o trabalhador já estava sem sinais vitais, devido aos inúmeros ferimentos pelo corpo que havia sofrido.

O caso foi registrado como morte a esclarecer, na Delegacia de Polícia Civil de Itaporã.

