Trabalhador morre ao ser atropelado por caminhonete na BR-262

Trabalhador, de 53 anos, morreu ao ser atropelado enquanto fazia reparos na pista da BR-262. O acidente aconteceu na tarde de quarta-feira (8), próximo a região de Porto Morrinho, distante cerca de 70 km de Corumbá.

Conforme o 3º Grupamento de Bombeiros Militar, a vítima estava trabalhando quando foi atropelado por uma caminhonete que seguia no sentido Corumbá/Campo Grande, por volta das 13h50.

A identidade do trabalhador e nem as circunstâncias do acidente foram informadas. Equipes da Polícia Civil e Perícia foram acionadas para atender a ocorrência, fazendo os levantamentos sobre o caso.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizou o controle do tráfego na região.

