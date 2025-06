Trabalhador morre ao ser prensado em plataforma de colheitadeira em Maracaju

Homem, de 56 anos, morreu ao ser prensado pela plataforma de uma colheitadeira durante a manhã de quarta-feira (18), m um sítio localizado a aproximadamente 10 quilômetros da área urbana de Maracaju.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Maracaju Speed, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta de 11h30. Os colegas contaram na chamada que a vítima teria sofrido um grave acidente e estava preso sob a peça do maquinário agrícola.

Ao chegar no local, os militares puderam apenas constatar o óbito do trabalhador. A área foi isolada até a chegada da Polícia Civil e da Perícia Técnica.

Ainda segundo o site, o homem estava trabalhando quando a plataforma cedeu e o atingiu, deixando-o com ferimentos graves. Ao ouvir o barulho, os colegas correram pra ajudar, mas não puderam fazer muita coisa.

Após ser removido do local, o corpo da vítima foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), onde passará por exame de necropsia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também