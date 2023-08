Trabalhador morre ao ter a cabeça esmagada por caçamba de caminhão em Corumbá

Benjamin Cuellar Encarnação, de 43 anos, morreu ao ter a cabeça esmagada pela caçamba de um caminhão na manhã de quarta-feira (16), no bairro Universitário, na região conhecida como Vila Mamona, em Corumbá.

Conforme o site Diário Corumbaense, a vítima estava sendo treinada por um colega de trabalho para ajudar na fabricação de paletes (estrados). Em determinado momento, Benjamin se afastou de seu instrutor.

A testemunha então relatou para a polícia que apenas ouviu os gritos da vítima. Ao ir verificar, percebeu que a caçamba de um caminhão havia caído em cima da cabeça de Benjamin.

No intuito de salvar o colega, ao ver que ele ainda estava com vida, a testemunha acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Com a ajuda de outro funcionário, eles fizeram a remoção da caçamba enquanto aguardavam o atendimento médico.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada para o pronto-socorro, mas ele não resistiu ao ferimento e morreu momentos depois de dar entrada na unidade de saúde.

O caso acabou sendo registrado na 1ª Delegacia de Polícia Civil como morte a esclarecer.

