Trabalhador morre após cair de contêiner durante construção de auditório

O funcionário de uma empresa terceirizada morreu após cair de contêiner em meio a obra de construção de um auditório que pertence a Secretaria Municipal de Educação(Semed), nesta terça-feira (27) em Costa Rica. O trabalhador foi identificado como sendo Ivânio Alves Dias, de 51 anos.

Conforme relato do encarregado da obra, ao perder equilíbrio, Ivânio chegou a escorar em contêiner usado para guardar ferramentas, mas isso não impediu a queda.

Segundo boletim de ocorrência, o responsável se aproximou do funcionário, que estava com dificuldades para respirar. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima sem sinais vitais.

Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Costa Rica e será investigado.

