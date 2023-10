Trabalhador morre após pneu de pá carregadeira estourar em fazenda de MS

Miguel Damião Morais Dutra, de 58 anos, morreu após o pneu de uma pá carregadeira estourar na quinta-feira (19), enquanto ele trabalhava em uma fazenda localizada na área rural de São Gabriel do Oeste.

Conforme o site Jovem Sul News, após o acidente acontecer uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para socorrer Miguel, que estava deitado de lado do maquinário, inconsciente e com dificuldades de respirar.

Após receber os primeiros socorros ainda no local, a vítima foi levada para atendimento no Hospital Municipal da cidade, onde sofreu uma parada cardíaca e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.

A suspeita é de que ele estava enchendo o pneu do maquinário quando aconteceu o acidente. Equipes da Polícia Civil foram acionadas e estão investigando o caso.

Deixe seu Comentário

Leia Também