Trabalhador morre após ser atropelado por caminhão em obra na MS-040

Eurico Júlio, de 47 anos, que atuava na recuperação do asfalto da rodovia MS-040, morreu em um grave acidente no final da tarde deste sábado (24) nas proximidades de Santa Rita do Pardo

Segundo a polícia, a vítima fatal era morador da cidade de Miranda. Eurico trabalhava na marcação de buracos na pista quando foi atingido por um caminhão da própria empresa.

O acidente envolveu dois caminhões da terceirizada e um micro-ônibus que trafegava pela rodovia.

Testemunhas relataram que um dos caminhões estava parado no trecho da obra, quando o micro-ônibus colidiu violentamente com a traseira de um caminhão-caçamba carregado com massa asfáltica.

Com o impacto, o veículo foi arremessado para frente e atingiu Eurico, que sofreu fraturas expostas no fêmur, tíbia e fíbula, além de ter uma das pernas esmagada.

O trabalhador foi socorrido ainda consciente e levado ao Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Santa Rita do Pardo, onde foi diagnosticado com politraumatismo. Seu quadro, no entanto, evoluiu para um tromboembolismo pulmonar, quando um coágulo atinge os pulmões e compromete a respiração.

Mesmo intubado, Eurico sofreu uma parada respiratória e morreu antes de ser transferido para outra unidade de saúde.

Além de Eurico, outros dois trabalhadores da empresa também ficaram feridos. Um deles sofreu um corte profundo na perna direita, enquanto o outro apresentou ferimentos na perna esquerda e cortes na orelha.

Ambos foram socorridos e seguem internados em observação, sem risco de morte. O micro-ônibus envolvido ficou completamente destruído devido à força da colisão. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o estado de saúde do motorista do veículo.

A Polícia Militar Rodoviária de Três Lagoas esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o tráfego. As causas exatas do acidente ainda serão investigadas.

