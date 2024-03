Trabalhador morre cinco dias depois de cair da escada em Mundo Novo

Cinco dias após cair da escada enquanto trabalhava, Guilherme de Oliveira Expedito, de 26 anos, faleceu durante a noite de sexta-feira (22), na cidade de Mundo Novo.

Conforme as informações divulgadas pelo site Dourados News, o acidente aconteceu por volta das 7h da manhã de segunda-feira, no Parque Industrial do município, localizado no Travessão Antônio Mendes.

Ele estava trabalhando, quando acabou caindo de uma escada da altura de quatro metros. O rapaz foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Mundo Novo, porém, por conta da gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para Dourados na manhã de quinta-feira.

No entanto, Guilherme não resistiu e faleceu por volta das 22h de sexta-feira. O caso foi registrado como morte a esclarecer, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também