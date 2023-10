Trabalhador morre depois de levar choque ao tentar cortar um fio com o dente

Um homem de 45 anos, que não teve a identidade divulgada, morreu no fimnda tarde de sábado (14), depois de levar um choque no trabalho no Nova Lima.



Segundo registrado na Polícia Civil, a vítima estava em seu local de trabalho, quando teria decidido cortar o fio de 220 volts da betoneira com o dente



Ele sofreu uma descarga elétrica na boca, e sentido um mal súbito e logo foi socorrido por amigos de trabalho até o CRS Nova Bahia, onde foi feito todo o trabalho medico de reanimação na vitima fatal, porém sem êxito.



Caso foi registrado como morte a esclarecer pelo primo da vítima, que não estava no momento do acidente e foi avisado pelas testemunhas.

Deixe seu Comentário

Leia Também