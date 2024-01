Trabalhador morre dias após sofrer acidente no Distrito Industrial de Dourados

O trabalhador Rodrigo Alves, de 40 anos, morreu depois de um acidente no local em que trabalhava no Distrito Industrial de Dourados. O caso aconteceu no dia 3 de janeiro, mas a família registrou a ocorrência apenas nesta sexta-feira (12), dois dias depois de a morte cerebral do homem ser constatada.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Dourados News, Rodrigo era coordenaodor de automação elétrica. Durante o dia 3, ele estava trabalhando normalmente quando acabou caindo e uma altura de seis metros.

Na ocasião, ele foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhado para o Hospital Evangélico da cidade. A vítima apresentava um traumatismo craniano encefálico grave.

Já no dia 10 de janeiro, a equipe médica acabou constatando a morte cerebral de Rodrigo. Com isso, existia a possibilidade de os familiares autorizarem a doação de órgãos da vítima, o que foi feito. Possibilitando assim que outras vidas continuem.

O caso acabou sendo registrado como morte a esclarecer.

