Trabalhador morre em queda de andaime durante obra em Corumbá

Durante o serviço na construção de uma farmácia, um trabalhador, identificado como José Ferreira Lima, de 64 anos, sofreu um acidente ao cair do andaime e acabou morrendo na tarde de sábado (28), no cruzamento da rua Major Gama e avenida Porto Carrero, em Corumbá.



Segundo informações do site Diário Corumbaense, um outro trabalhador contou que José Ferreira era funcionário de uma empresa terceirizada, responsável pela obra e estava no andaime de aproximadamente quatro metros de altura e se posicionando para colocar o cinto de segurança e, sem saber ao certo, teria se desequilibrado e caído, batendo a cabeça no chão.



Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, sendo que 2 ambulâncias chegaram ao local, uma para imobilizar a vítima e outra para encaminhá-la ao Pronto-Socorro.



O falecimento foi comunicado ao colega de trabalho na unidade de saúde. O caso foi registrado como "morte decorrente de fato atípico", e traz a informação de que, por determinação da autoridade policial plantonista, foi requisitado exame necroscópico, para apurar os fatos.



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também