Trabalhador morre quase três meses após levar coice de cavalo no peito em MS

José Braz Garcia, de 61 anos, morreu após diversas complicações decorrentes de um coice de cavalo no peito. O acidente aconteceu durante o serviço, no dia 10 de maio, em uma fazenda no município de Aquidauana. Ele faleceu na noite de segunda-feira (7), no hospital da Santa Casa, em Campo Grande.

Conforme o sobrinho da vitima contou a polícia, o idoso trabalhava em seus afazeres diários na fazenda quando tudo aconteceu. Com muita dor, ele resolveu ir até o hospital do município. O coice causou uma lesão pulmonar em José.

Ele passou acabou ficando internado, intubado e passou até mesmo por drenagem para retirar o liquido dos pulmões. Após alguns dias no CTI (Centro de Terapia Intensiva), José recebeu alta chegando a ir para casa.

No entanto, no dia 27 do mesmo mês, acabou voltando com novos problemas. Devido a gravidade, ele foi transferido para o Hospital da Santa Casa de Campo Grande, onde ficou internado até a noite de segunda-feira.

O caso foi registrado como morte a esclarecer, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.



