Trabalhador morre soterrado em construção de fossa na Capital

Um homem, de 42 anos, morreu soterrado na tarde desta terça-feira (11) enquanto trabalhava na construção de uma fossa séptica na região da Vila Nova Campo Grande, próxima ao Aeródromo Santa Maria, área rural da Capital.

De acordo com as primeiras informações, a vítima estava há dois dias trabalhando na obra quando o acidente aconteceu. O buraco, que teria cerca de cinco metros de profundidade, desmoronou e o homem acabou sendo soterrado.

Colegas de trabalho presenciaram o momento do acidente e ouviram os gritos de socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e utilizaram uma retroescavadeira para realizar o resgate.

Após a retirada de aproximadamente quatro metros de terra, o corpo do trabalhador foi encontrado. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência. As circunstâncias do desmoronamento ainda serão apuradas.

