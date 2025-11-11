Menu
Polícia

Trabalhador morre soterrado em construção de fossa na Capital

Homem de 42 anos trabalhava há dois dias no local que fica próximo ao Aeródromo Santa Maria, área rural de Campo Grande

11 novembro 2025 - 16h21Taynara Menezes    atualizado em 11/11/2025 às 16h21
Corpo foi localizado com 5 metros de profundidadeCorpo foi localizado com 5 metros de profundidade   (Foto: Reprodução/WhatsApp)

Um homem, de 42 anos, morreu soterrado na tarde desta terça-feira (11) enquanto trabalhava na construção de uma fossa séptica na região da Vila Nova Campo Grande, próxima ao Aeródromo Santa Maria, área rural da Capital. 

De acordo com as primeiras informações, a vítima estava há dois dias trabalhando na obra quando o acidente aconteceu. O buraco, que teria cerca de cinco metros de profundidade, desmoronou e o homem acabou sendo soterrado.

Colegas de trabalho presenciaram o momento do acidente e ouviram os gritos de socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e utilizaram uma retroescavadeira para realizar o resgate.

Após a retirada de aproximadamente quatro metros de terra, o corpo do trabalhador foi encontrado. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência. As circunstâncias do desmoronamento ainda serão apuradas.

