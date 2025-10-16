Menu
Polícia

Trabalhador perde a visão de um olho ao se acidentar cortando lenha em fazenda do Pantanal

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado a Corumbá de barco pelo Rio Paraguai

16 outubro 2025 - 16h51Brenda Assis     atualizado em 16/10/2025 às 17h51
Um trabalhador rural, de 66 anos, precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros durante a manhã desta quarta-feira (15), em uma fazenda localizada na região do Pantanal do Paiaguás, a cerca de 120 km da área urbana, via trajeto fluvial.

Conforme as informações divulgadas pelos militares, a Central de Operações recebeu uma solicitação de socorro informando que o homem havia se acidentado enquanto cortava lenha em seu retiro, localizado no Porto São Francisco.

Segundo relatos, uma lasca de madeira atingiu o rosto do homem na altura do olho esquerdo, causando um ferimento grave. A vítima relatou perda de visão no olho atingido e chegou a ficar inconsciente por alguns minutos após o impacto.

Diante da gravidade do caso e da localização remota, uma equipe do Corpo de Bombeiros se deslocou de barco pelo Rio Paraguai até o local. No retiro, os militares prestaram os primeiros socorros à vítima, estabilizando seu quadro.

Após o atendimento inicial, o trabalhador foi transportado de volta à cidade. No Porto Geral de Corumbá, uma viatura de resgate aguardava para fazer a remoção até o Pronto-Socorro Municipal, onde ele passou por atendimento médico especializado.

