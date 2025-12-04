Trabalhador rural é espancado e acusa gerente e capataz de fazenda em Anaurilândia

Trabalhador rural, que não teve a identificação divulgada, foi encontrado ferido em uma estrada vicinal na zona rural de Anaurilândia durante a última terça-feira, dia 2. Ele acusou o gerente e o capataz da fazenda onde trabalhava como agressores.

O homem relatou que havia sido chamado sob pretexto de receber pagamento pelos serviços prestados, quando foi retirado à força de uma caminhonete, espancado e ameaçado com arma de fogo.

Segundo a Polícia Civil, a equipe da delegacia da cidade iniciou as diligências logo após tomarem conhecimento do caso e chegaram até a propriedade rural citada pela vítima. Pelo local, encontraram o capaz, suspeito das agressões.

Na residência do gerente, durante buscas acompanhadas pela esposa dele, foram encontradas duas armas de fogo e munição, além de diversos insumos utilizados para recarga de munições, como pólvora, chumbo, espoletas e cartuchos. A esposa do gerente informou não possuir documentação referente às armas de fogo.

Eles foram indiciados por lesão corporal dolosa, ameaça e posse irregular de arma de fogo. O procedimento policial foi concluído e encaminhado à Justiça.

