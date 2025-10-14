Menu
Polícia

Trabalhador rural é morto a tiros enquanto andava a cavalo em fazenda da fronteira

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado, e o caso segue sob investigação

14 outubro 2025 - 14h24Brenda Assis
O crime aconteceu na tarde de ontemO crime aconteceu na tarde de ontem   (Reprodução/ABC Color)

Rodrigo Arévalos Fleitas, de 33 anos, foi assassinado durante a tarde de segunda-feira (13), enquanto andava a cavalo em uma fazenda localizada no distrito de Bella Vista Norte, cidade paraguaia que faz fronteira com Mato Grosso do Sul através de Bela Vista.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site ABC Color, a vítima foi atingida por vários tiros de espingarda calibre 12 nas costas. No momento do crime, ele estava trabalhando.

Para o site, a promotora Katia Uemura, de Pedro Juan Caballero, detalhou que as investigações iniciais apontam que Rodrigo podem ter sido emboscado. Além disso, seu aparelho celular não chegou a ser localizando, levantando ainda a hipótese que o trabalhador possa ter sido vítima de roubo.

Até o momento, nenhum suspeito foi identificado, e o caso segue sob investigação. O crime ocorreu em área rural de difícil acesso, conforme informaram as autoridades locais.

