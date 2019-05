Trabalhador rural é morto a tiros enquanto cuidava de porcos

O trabalhador rural Alexandre Lemes, de 65 anos, foi morto com cinco tiros pelas costas no Assentamento Corona, em Ponta Porã.

Segundo informações do boletim de ocorrência, ele foi executado com cinco tiros enquanto cuidava de um chiqueiro de porcos em um sítio.

Três dos disparos atingiram as costas da vítima e outros dois a cabeça. O homem estava vestido com uma calça e sapato novo que usava somente quando ia a cidade. O criminoso fugiu logo em seguida e ainda não foi encontrado.

Ainda de acordo com o registro policial, o homem estava recém separado e já estaria se envolvendo com uma moradora casada do mesmo assentamento. Uma mochila, possivelmente com dinheiro, e um motocicleta da vítima foi roubada.

Os moradores que acharam o corpo acionaram os investigadores do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil. Os policiais suspeitam que a vítima possa ter sido executada ainda pela manhã, devido ao estado de rigidez do corpo.

Os agentes estiveram no assentamento e encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Porã.

