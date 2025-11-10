Trabalhador rural é morto com golpe de faca no peito após discussão em Rio Verde

Gutemberg Rodrigues Martins, de 32 anos, foi assassinado a facadas durante a noite deste domingo, dia 9 de novembro, em uma propriedade rural, em Rio de Verde de Mato Grosso, a 210 quilômetros de Campo Grande.

O trabalhador rural teria se envolvido em uma discussão com um suspeito, de 25 anos, que após o crime, fugiu do local e até o momento não foi localizado.

Segundo detalhes do site Rio Verde News, a Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local indicado, encontrou Gutemberg com uma perfuração no peito e sem os sinais vitais.

A faca usada pelo suspeito foi encontrada próximo à cozinha do alojamento e recolhida pela Polícia Científica.

A Polícia Civil de Rio Verde iniciou as investigações para entender a motivação para o crime.

