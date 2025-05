Trabalhador rural é picado por jararaca no Pantanal

Um trabalhador rural, que não teve o nome divulgado, precisou ser socorrido após ser picado por uma cobra Jararaca, também conhecida como 'boca de sapo', durante a manhã de domingo (19), na região do Pantanal da Nhecolândia.

Conforme as informações do 3° Grupamento do Corpo de Bombeiros, por conta da picada o homem apresentava um grande inchaço na altura do tornozelo esquerdo. Ele ainda tinha febre intensa, algias no local da picada e episódios de vômito.

Por conta do difícil acesso onde a picada aconteceu, o trabalhador precisou ser socorrido de avião, sendo levado até o aeroporto Ocorema na Estrada Parque. De lá, ele foi transportado Pronto socorro de Corumbá.

Para os militares, o homem detalhou que estava no banheiro do rancho onde mora, quando foi picado pelo animal.

