Trabalhador rural é socorrido após cair de cavalo em fazenda de Ladário

Um jovem trabalhador rural de 23 anos precisou ser socorrido após sofrer uma queda de cavalo durante a lida no campo. O caso aconteceu durante a tarde de segunda-feira (13), em um sítio localizado no Assentamento 72, zona rural do município de Ladário.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, o primeiro pedido de socorro foi feito pelos companheiros de trabalho da vítima a uma equipe de combate a incêndio florestal do CBMMS, que atuava no combate a focos residuais na região do assentamento e da APA Baía Negra.

Diante da situação, os militares foram até o endereço indicado e realizaram os primeiros socorros do trabalhador, que estava consciente, orientado, reclamando de fortes dores no tórax, braço esquerdo e pescoço.

Fora isso, ele estava com dificuldade para respirar. Segundo relato de um parceiro de lida, o jovem foi pisoteado pelo cavalo após a queda.

Depois do atendimento inicial, uma guarnição de resgate foi acionada e deslocou até o sítio, localizado aproximadamente 20 quilômetros da área urbana de Ladário para dar continuidade ao atendimento e realizar o transporte da vítima até o Pronto-Socorro de Corumbá.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também