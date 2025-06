Trabalhador rural é socorrido de avião após cair de cavalo em fazenda no Pantanal

Um trabalhador rural, de 53 anos, precisou ser socorrido de avião durante as primeiras horas da manhã deste sábado (28), de uma na região do Paiaguás, localizada no Pantanal de Corumbá, município a 429km de Campo Grande.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, a equipe do Grupamento de Operações Aéreas decolou de Campo Grande às 5h20, em um avião da instituição em direção a fazenda para salvar o homem.

Ao chegar na propriedade, encontraram a vítima consciente e orientada, com dores na região do joelho direito por conta do deslocamento da patela. Após os primeiros socorros e a imobilização, ele foi encaminhado para o aeroporto da cidade.

Na chegada, uma unidade de resgate o levou para o Pronto-Socorro da cidade de Corumbá, onde ficou aos cuidados do médico plantonista.

