Trabalhador rural fica ferido após acidente com disco de corte em fazenda do Pantanal

Um trabalhador rural, de 35 anos, ficou ferido na manhã de sábado (26) ao manusear um disco de corte em uma fazenda localizada na região da Nhecolândia, no Pantanal. O acidente provocou cortes no pulso esquerdo e na altura das costas da vítima.

Devido a distância da propriedade até a área urbana de Corumbá, funcionários da fazenda colocaram o homem em um veículo e seguiram em direção à cidade em busca de atendimento médico.

Durante o deslocamento, foram interceptados por uma viatura do Corpo de Bombeiros, na região do Passo do Lontra, a cerca de 140 quilômetros de Corumbá.

No local, os socorristas prestaram os primeiros atendimentos à vítima, que estava consciente e orientada. Após os procedimentos emergenciais, ele foi transportado ao Pronto-Socorro Municipal.

