Trabalhador rural morre ao ser atacado por abelhas em Coxim

O trabalhador rural Antônio Satiro da Silva, de 69 anos, morreu após ser atacado por um enxame de abelhas na tarde de quinta-feira (20). O incidente aconteceu na região da Taboca, área rural de Coxim.

Conforme as informações do site Enfoque MS, a vítima estava trabalhando quando acabou encostando em uma colmeia. Por conta disso, ele foi atacado pelos animais, levando centenas de ferroadas pelo corpo.

No desespero, ele saiu correndo para procurar ajuda, mas acabou caindo no meio do caminho sendo ainda mais ferroado. As picadas atingiram diversas partes de seu corpo, incluindo braços, mãos, rosto, costas e cabeça.

Algumas testemunhas teriam ouvido Antônio gritar e correram para ajuda-lo, o colocando em uma caminhonete e o levando para um hospital da cidade. Durante o caminho, os populares encontraram o Corpo de Bombeiros e pediram auxílio.

Antônio chegou a ser levado para o Hospital Regional de Coxim, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo instantes depois de dar entrada na unidade de saúde.

