Trabalhador rural morre ao ser atacado por enxame de abelhas em Fátima do Sul

Edson Dias de Souza, de 64 anos, morreu durante a tarde desta quinta-feira (15) após ser atacado por um enxame de abelhas. Ele estava em uma propriedade rural localizada em Fátima do Sul.

Conforme as informações iniciais, divulgadas pelo site Fátima em Dia, a vítima estava operando uma plantadeira de soja. Ao passar por uma área de colonião, uma planta forrageira africana introduzida no Brasil e muito utilizada para alimentação de gado, ele acabou fazendo os animais reagirem.

Por conta disso, foi atacado. O trabalhador ainda tentou correr, mas não resistiu as inúmeras picadas e acabou caindo a 50 metros do local. O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo Edson ainda com vida e em estado grave.

No entanto, ele faleceu momentos após dar entrada no Hospital da SIAS. Ainda segundo o site, o tratorista José Cardoso, que dirigia o trator acoplado à plantadeira, também foi atingido, mas sofreu apenas algumas picadas leves e conseguiu se proteger dentro da cabine do veículo.

