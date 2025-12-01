Menu
Trabalhador rural morre ao ser esfaqueado em fazenda de Figueirão

Apesar dos esforços médicos, Clewerson não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo

01 dezembro 2025 - 17h11Brenda Assis
A vítima faleceu horas após ser esfaqueadaA vítima faleceu horas após ser esfaqueada   (BNC Notícias)

Clewerson de Oliveira, de 40 anos, foi morto a facadas durante uma briga ocorrida em uma fazenda localizada na cidade de Figueirão, na madrugada desta segunda-feira (1º).

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site BNC Notícias, a vítima teria tido um desentendimento com o autor, de 37 anos, na noite anterior ao crime. Após o dia de domingo, Clewerson deitou-se para dormir quando foi surpreendido pelo homem e esfaqueado duas vezes.

Mesmo ferida, a vítima saiu do cômodo e caiu na área externa, sendo socorrido por outros trabalhadores do local e levado para um hospital da cidade. Apesar dos esforços médicos, Clewerson não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Ainda segundo o site, a distância entre a propriedade e a zona urbana do município dificultou o resgate e pode ter contribuído para o falecimento do trabalhador.

