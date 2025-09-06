Trabalhador tem 74% do corpo queimado após levar choque em Coxim

Um trabalhador, que não teve o nome divulgado, teve boa parte do corpo queimada ao ser eletrocutado na tarde de sexta-feira (5), na cidade de Coxim.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Coxim Agora, o profissional estava a cerca de 2 metros de altura quando recebeu a descarga elétrica. Durante o incidente, ele teve 74% do corpo queimado.

As queimaduras de terceiro grau atingiram principalmente o rosto, pescoço, tórax, abdômen, braços e mãos da vítima. Ele foi socorrido consciente e orientado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais, para definir o que teria causado a descarga elétrica.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também