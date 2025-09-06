Trabalhador tem 74% do corpo queimado após levar choque em Coxim

Um trabalhador, que não teve o nome divulgado, teve boa parte do corpo queimada ao ser eletrocutado na tarde de sexta-feira (5), na cidade de Coxim.
Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Coxim Agora, o profissional estava a cerca de 2 metros de altura quando recebeu a descarga elétrica. Durante o incidente, ele teve 74% do corpo queimado.
As queimaduras de terceiro grau atingiram principalmente o rosto, pescoço, tórax, abdômen, braços e mãos da vítima. Ele foi socorrido consciente e orientado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais, para definir o que teria causado a descarga elétrica.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
JD1TV: Casal é assaltado na entrada de motel e perdem moto no Paraná
Polícia
Motorista perde o controle e tomba carreta na MS-134
Polícia
Fuzil, submetralhadora e drogas são encontados em carga de palets na Capital
Polícia
Jovem fica presa debaixo de carro após capotamento na MS-473, em Nova Andradina
Polícia
Jovem do Nova Lima tenta contratar garota de programa e perde mais de R$ 3 mil em golpe
Polícia
Vendedor de frutas morre após desabamento de muro em Rio Negro
Polícia
JD1TV: Motociclista que colidiu com carro de aplicativo morre no Hospital da Vida
Polícia
Mulher fica gravemente ferida após colisão com carro de aplicativo em Dourados
Polícia
PRF apreende 10 mil maços de cigarros contrabandeados em Bataguassu
Polícia