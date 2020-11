Trabalhador tem moto furtada em frente ao Alphaville

Um homem de 49 anos que terá a identidade preservada teve sua motocicleta furtada na manhã de quarta-feira (5), em frente ao Alphaville 2 – em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a vítima trabalha como marceneiro no condomínio citado e, ao chegar paras trabalhar, deixou a moto estacionada do lado de fora, próximo à recepção. Por volta das 13h40, voltou para pegar a motocicleta e ir embora, e se deparou com a ausência do seu veículo.

A vítima informou à polícia que vai solicitar as imagens da câmera de segurança do local para tentar localizar o autor do furto. A moto do homem é uma HONDA CG 125 FAN de cor preta.

O caso foi registrado na Terceira Delegacia de Polícia da capital como furto.

