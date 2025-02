Trabalhadores que viviam em situação análoga à escravidão são resgatados no Pantanal

Quatro trabalhadores que viviam sob condições degradantes e restrição de liberdade em uma fazenda localizada no Pantanal sul-mato-grossense, foram resgatados durante a terça-feira (25) pela Polícia Federal, em operação conjunta com o Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho.

A ação foi desencadeada após "denúncia anônima" que relatou graves violações de direitos, como privação de água potável, alimentação insuficiente e péssimo local de moradia. O local é de difícil acesso, sendo necessária a utilização de aeronave para realização da fiscalização.

Os alojamentos eram improvisados com lonas, sem qualquer proteção contra animais ou condições climáticas adversas.

A operação, fruto de uma investigação detalhada, permitiu identificar a localização exata dos trabalhadores e realizar o resgate com segurança. A força-tarefa garantiu assistência imediata às vítimas, que agora recebem acompanhamento e suporte para restabelecer seus direitos trabalhistas e sociais.

Os empregadores responderão pelas sanções administrativas e trabalhistas cabíveis, sem prejuízo de sua responsabilização criminal pelo crime de redução a condição análoga à escravidão.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também