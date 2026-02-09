Menu
Polícia

Trabalhadores são agredidos e expulsos de alojamento em Nova Guarita

A polícia apreendeu espingarda durante a ocorrência no Mato Grosso

09 fevereiro 2026 - 14h24Sarah Chaves, com FTN Brasil
ReproduçãoReprodução  

Um episódio de violência em um alojamento rural no município de Nova Guarita, no norte de Mato Grosso, terminou com três trabalhadores feridos, ameaçados com armas e expulsos do local onde dormiam após a jornada de trabalho. Os suspeitos do ataque são Flávio Pivetta, Jionatan Pivetta e Natan Pivetta, que seguem foragidos. Durante a ocorrência, a Polícia Militar apreendeu uma espingarda calibre 12.

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada por uma das vítimas, que relatou agressões em andamento no alojamento. Quando a equipe chegou, os trabalhadores já haviam conseguido fugir e se deslocaram até a unidade policial mais próxima para pedir ajuda.

No quartel, os policiais constataram ferimentos visíveis. Um dos trabalhadores apresentava o rosto inchado e marcas nas costas compatíveis com golpes de facão. Ele contou que foi surpreendido enquanto tomava banho, quando um dos suspeitos arrombou o banheiro e o atacou com a arma branca, fazendo ameaças de morte.

Outro trabalhador afirmou que aguardava para usar o banheiro quando também foi ferido e só conseguiu escapar ao se esconder em uma residência próxima. Já um terceiro relatou que, ao tentar socorrer o colega, foi confrontado por Flávio Pivetta, armado com um facão, que o puxou pela camisa e ameaçou incendiar sua máquina de trabalho.

Durante buscas no galpão, os policiais localizaram e apreenderam uma espingarda calibre 12, que, segundo as vítimas, ficava guardada em uma caminhonete Hilux pertencente aos suspeitos.

Apesar das diligências, os envolvidos não foram encontrados. As vítimas receberam atendimento médico e devem passar por exames de corpo de delito. O caso foi encaminhado à Polícia Judiciária Civil de Terra Nova do Norte, responsável pela investigação.

