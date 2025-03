Trabalhar rural é socorrido em estado grave após ser prensado por trator em Corumbá

Um rapaz, de 28 anos, precisou ser socorrido depois de quase ser esmagado pelo trator que conduzia em uma fazenda localizada na região do Porto da Manga (Aterro), a aproximadamente 5 km após a balsa do Porto, em Corumbá. O caso aconteceu na tarde de terça-feira (25).

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, o jovem estava voltando para a sede da fazenda após o trabalho no campo quando perdeu o controle da direção e colidiu contra um aterro.

Por conta da colisão, o trator acabou tombando e a vítima ficou presa debaixo do maquinário por cerca de 1h até que moradores da região conseguiram resgatá-lo.

Ele sofreu ferimentos nas pernas, incluindo lesões no pé esquerdo, além de apresentar fortes dores na região da cintura pélvica e glúteos. Havia também suspeita de hemorragia interna. Devido à dificuldade de acesso ao local, foi necessária a mobilização de equipe com viatura específica para prestar os primeiros socorros.

Em seguida, uma Unidade de Resgate foi acionada para dar continuidade ao atendimento e realizar a remoção do paciente para o Pronto-Socorro de Corumbá para avaliação médica e cuidados especializados.

