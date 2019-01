Traficante abandona meia tonelada de droga em carro

Da Redação com Assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta segunda feira (7) no km 68 da BR-463 em Ponta Porã, 500 quilos de maconha dentro de um carro. A equipe deu ordem de parada a um VW Gol com placas aparentes de Sidrolândia, porém, o motorista do carro não obedeceu e empreendeu fuga.

Houve perseguição ao veículo por trinta minutos. Logo depois o traficante jogou o carro em direção à vegetação às margens da rodovia e seguiu fuga a pé, não sendo localizado. Durante checagem foi constatado que o veículo estava com placas clonadas, a original era do município de Belo Horizonte (MG).

O veículo foi apreendido e levado juntamente com a droga para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

