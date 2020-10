Traficante amador é preso pela polícia em MS

Um jovem de 18 anos foi preso por tráfico de drogas, no Jardim Monte Carlo, em Nova Andradina, que fica a 296 km de Campo Grande. A Polícia Civil chegou ao rapaz por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG).

Os policiais chegaram até a casa do traficante, durante a Operação Divisas Integradas III, e lá apreenderam uma quantidade significativa de entorpecentes.

As drogas, foi avaliadas em R$ 6 mil, estavam escondida na residência do rapaz de 18 anos que, ao ser questionado pelos policias, confessou a prática do tráfico, e foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina.

